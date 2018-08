Meelis Milder jätkab Baltika juhina

Baltika nõukogu otsustas tänasel koosolekul pikendada juhatuse liikme Meelis Milderi lepingut kolmeks aastaks.

See tähendab, et juhatus jätkab kaheliikmelisena koosseisus Meelis Milder ja Maigi Pärnik-Pernik, seisis pressiteates.

Äripäev kirjutas eelmisel nädalal, et arvatavasti annab Baltika selle nädala jooksul teada drastilistest ümberkorraldustest.

Moekontsern Baltika on viimastel aastatel süvenevast kehvast seisust väljatulekuks valinud suurte reformide tee: brändid tõmmatakse ühe katuse alla kokku, kõrvaltegevused lõpetatakse. Nii loodab ettevõtte juht Meelis Milder kontserni taas kasumi kursile tüürida. Äripäeva andmetel on Baltikas reformid täie hooga käima läinud. Tegu polevat kosmeetilise parandusega, vaid Baltikas lammutatakse päris korralikult. Brändirohkuse all ägav kontsern plaanib kõik oma rõivad ühe brändi alla viia ning kõrvaltegevusi kokku tõmmata.