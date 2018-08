USA elamute müük aeglustus neljandat kuud järjest

USA kinnisvaramaaklerite ühingu andmetel tõid kasvavad hinnad ja piiratud pakkumine juulis taaskord kaasa olemasolevate elamute müügi languse.

Juulis müüdi USAs edasi 5,34 miljonit elamut, 0,7% vähem kui juunis. Ökonomistide seas läbi viidud küsitluse kohaselt oleks tulemus pidanud olema aga just vastupidine - Wall Streeti koostatud koondprognoos nägi ette tehingute arvu 0,6% tõusu, 5,41 miljoni ühikuni.

Maaklerite ühingu peaökonomisti Lawrence Yuni sõnul on turu pidev aeglustumine tingitud kõrgetest hindadest, mis sunnivad inimesi kas kinnisvara soetamisest loobuma või seda edasi lükkama. Oma rolli mängib tema hinnangul ka USA Föderaalreservi intressimäärade kasv, kuna see on toonud kaasa kodulaenude kallinemise. Tänavu juulis tuli 30-aastase kodulaenu pealt maksta keskmiselt 4,53% intressi, sellal kui mullu oli tase alles 3,97% juures.