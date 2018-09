Nordecon ehitab Pro Kapitalile Tondile kolm uut kortermaja

Äripäev 11. september 2018, 09:14

Nordecon ja Pro Kapital Gruppi kuuluv OÜ Marsi Elu allkirjastasid lepingu, mille järgi ehitab Nordecon Kristiine City arenduspiirkonnas Sammu tänavale kolm kortermaja ning poolmaa-aluse parkla.

Ehituslepingu maksumus on ligi 8 miljonit eurot, hinnale lisandub käibemaks.

“Kristiine City kortermajade ehitamisega loome koos arendajaga piirkonda täiesti uue elukeskkonna, kus on inimestel mõnu oma kodudes viibida,” märkis Nordeconi juhatuse liige Ando Voogma. “Pro Kapitali puhul on tegemist nii nõudliku kui ka teadliku tellijaga ning sellisele professionaalsele arendajale on vaid rõõm kvaliteetseid maju ehitada.”

Tegu on Kristiine City südamesse rajatavate Kristina majade kolmanda etapiga. Esimeses etapis rajas Nordecon kolm kortermaja kokku 92 korteriga, teises etapis ehitatakse neli kortermaja 124 korteriga, millest valmis on kaks maja. Kolmandas ning Kristina majade kinnistu viimases ehitusetapis ehitatakse Sammu tänavale kolm korterimaja 92 korteriga, mille planeeritud valmimine on 2019 lõpus.