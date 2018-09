Comcast sai lõpuks Sky endale

Laupäeval toimus oksjon Suurbritannia telefirma Sky ostmiseks, mille võitis lõpuks Comcast, vahendab CNN.

Ameerika kaabelfirma pakkus tegi 21st Century Foxist kõrgema pakkumise. Comcasti viimane pakkumine oli 17,28 naela aktsia kohta, mis annab Sky’le 30,6 miljardi naela suuruse turuväärtuse. Ettevõtte varasem pakkumine oli 14,75 naela.

Sky aktsia reageeris kiire tõusuga ning kallines esmaspäeval Londonis 8,6 protsenti, 17,22 naelani.

Investorid on aga mures, et Comcast maksis Sky eest liiga kõrget hinda. Võrdluseks võib välja tuua, et Foxi 2016. aasta detsembris tehtud esialgne ostupakkumine oli kaks korda väiksem. Comcasti aktsia langes New Yorgis eile 7 protsenti.

Mitmed tööstuse analüütikud olid Comcasti osas väga kriitilised. Nad ütlevad, et Comcast maksis Sky eest liiga kõrget hinda, eriti satelliit-TV äri eest, mis võib peagi ohtu sattuda.

BRTIG meedia- ja tehnoloogiaanalüütik Rich Greenfield kirjutas, et Comcasti investorid „ei saa õnnelikud olla“ ning „raske on näha, kuidas Sky võiks Comcasti kasumit märkimisväärselt kasvatada“.

Investeerimisfirma MoffettNathanson Researchi analüütik Craig Moffett läks veelgi kaugemale ja ütles, et Comcast on Sky eest „jämedalt üle maksnud“ ettevõtte eest, millest võib peagi saada vastutuskoorem.