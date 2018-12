Euroopa aktsiaturud on täna tõusnud. Foto: EPA

Euroopa turud enne Fedi otsust tõusuteel

Euroopa aktsiaturud on täna tõusnud, sest nafta hinnalanguse kiirenemine tekitas spekulatsioone, et Föderaalreserv võib intresside tõstmise peatada. Hästi mõjus ka Itaalia eelarveotsus, vahendab CNBC.

Üleeuroopaline aktsiaindeks Stoxx Europe 600 indeks tõusis täna 0,6 protsenti, 342 punktini. Peaaegu kõik sektorid ja suuremad riigid kauplevad plussis.

Hästi läks näiteks pangandusel, sest teisipäeva õhtul ilmunud raporti kohaselt on Itaalia jõudnud riigieelarve teemal mitteametliku kokkuleppeni Euroopa Komisjoniga. Itaalia UniCredit, Ubi Banca ja Banco BPM kallinesid kõik pärast uudiseid enam kui 2,5 protsenti.

Turud keskendusid suuresti ka sellele, mida otsustab Föderaalreserv teha tänasel rahapoliitika kohtumisel. Aina rohkem spekuleeritakse, et nafta kiire hinnalanguse ja aktsiaturgude odavnemise tõttu võib keskpank olla sunnitud intresside edasise tõstmise ära jätma.

Keerulisemaks tegi asja ka see, et USA president Donald Trump hoiatas Föderaalreservi “järjekordse vea” tegemise eest. Tõsi, sellegipoolest ootavad turuosalised, et intresse täna siiski tõstetakse.

Suurbritannia FTSE 100 indeks on täna tõusnud 1 protsendi võrra, DAX on lisanud 0,6 protsenti ja CAC 40 on tõusnud 0,7 protsenti.

Tallinna börs oli keskpäevaks 0,5 protsendiga miinuses, aga kella 15ks oli OMX Tallinn jõudnud 0,1 protsendiga plussi.