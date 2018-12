Rootsi tõstis esimest korda 7 aasta jooksul intressimäära

Rootsi Riksbank tõstis eile olulises mahus intressmimäära – see pani Rootsi krooni tugevnema.

Rootsi kroon Foto: Reuters/Scanpix

Rootsi keskpank tõstis intressimäära -0,5% pealt -0,25% peale. Tegu on esimese intressmäära tõstmisega alates 2011. aastast. Turule tuli intressimäära tõstmine üllatusena – seda ei oodatud enne uue aasta veebruari. Rootsi kroon tõusis päevaga enam kui 1% võrra. Täna hommikul maksis euro 10,27 Rootsi krooni.

Rootsi intressimäära tõstmine on märgilise tähendusega Euroopa keskpanga jaoks, kes samuti otsib võimalust intressimäärade tõstmiseks. Detsembris andis keskpank aga mõista, et intressitõusu enne uue aasta sügist tõenäoliselt oodata pole. Intressimäära tõusu aluseks olev inflatsioon on küll kiirenenud, kuid see tuleb peamiselt energiahinna kallinemise arvel. Keskpank tunneb muret, et intressimäära liiga kiire tõus võib ikka veel viimasest kriisist taastuvat Euroopa majandust liiga valusalt lüüa.