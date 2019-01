Gundlach: ilmus kõige enam majanduslangusele viitav näitaja

Võlakirjakuningaks nimetatud Jeffrey Gundlach näeb ohumärki, mis viitab majanduslangusele. Foto: Brendan McDermid, Reuters/Scanpix

DoubleLine Capitali asutaja ja miljardär Jeffrey Gundlach ütles, et on tekkinud veel üks põhjus, miks majanduse pärast pessimistlik olla, vahendab MarketWatch.

Wall Streeti niinimetatud võlakirja kuningas kirjutas teisipäeval Twitteris, et tarbijate tuleviku ootuste näitajad ning nende praegune vaade turgudele on "kõige enam majanduslangusele viitav signaal". Tema sõnul on see ajaloo üks halvim näitaja.