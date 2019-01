Merko sõlmis 6 miljoni eurose lepingu

Merko Ehitus sõlmis täna enam kui 6 miljoni eurose lepingu.

Merko tütarfirmad sõlmisid enam kui 6 miljoni eurose lepingu Saku valla torustike ehitamiseks, selgub börsiteatest.

Täna sõlmisid ASi Merko Ehitus kontserni kuuluvad AS Merko Infra ja AS Merko Ehitus Eesti projekteerimis- ja ehituslepingu ASiga Saku Maja, mille eesmärk on rajada Metsanurme, Kasemetsa ja Üksnurme piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustikud Saku vallas.

Lepingu raames rajatakse piirkonda ühisveevärgi ja kanalisatsiooni liitumisvõimalus ligi 1500 kinnistule. Uuendatakse ka piirkonna teede katteid.

Lepingu maksumus on ligikaudu 6,4 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Tööd algavad selle aasta kevadsuvel ning valmimise tähtaeg on 2021. aasta juunis.