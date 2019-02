Musk: Tesla hoiab krüptovaluutadest eemale

Tesla tegevjuhi Elon Muski arvates on bitcoinil palju potentsiaali, aga Tesla krüptorahadega tegelema ei hakka. Foto: EPA Jaga pilti:

Tesla juht Elon Musk kirjutas eelmisel aastal Twitteris bitcoinist. Nüüd ütleb ta, et elektriautode tootja Tesla hoiab krüptovaluutadest eemale, vahendab CNBC.

Maailma esimene ja suurim krüptovaluuta on „huvitav“ ja võib olla hea vahetusvahend, aga Teslale see huvi ei paku, rääkis Musk teisipäeval eetris olnud raadiosaates.

„Bitcoini struktuur on suurepärane, aga ma arvan, et krüptovaluutadega tegelemisel ei kasutaks Tesla oma ressursse kõige paremini,“ ütles Musk investeerimisfirma ARK Investi tegevjuhile Cathie Woodile.

Tesla asutaja kirjutas eelmise aasta oktoobris Twitteris bitcoinist, mis tekitas spekulatsioone, et tegemist oli enama kui naljaga. Musk ütles Woodile, et pigem oli see naljatlemine ja tema konto sai ajutise keelu, sest bitcoinist rääkimisele on platvorm seadnud teatud reeglid. „Ma tegin lihtsalt nalja,“ kinnitas Musk.

Wanna buy some Bitcoin? 😉😉 pic.twitter.com/9ZbBJ5fuVq — Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2018

Bitcoini hind tõusis 2017. aasta lõpus peaaegu 20 000 dollarini, pärast seda on hind langenud enam kui 80 protsenti. Teisipäeval kauples krüptovaluuta 3900 dollari juures, näitavad CoinDeski andmed.

Musk tõi välja, et bitcoin võimaldab vältida valuutakontrolli ning see võiks asendada niinimetatud pabervaluutasid. Samas tõi ta välja ka mitmed vead – näiteks kaevandamisega seotud energiakulud. Selleks, et uut bitcoini luua, peavad inimesed kasutama suure jõudlusega arvuteid, mis lahendavad matemaatilisi probleeme.

„Pabervaluuta kaob ja krüptovaluutad on vahetusvahendina palju väärtuslikumad, aga ka sellel on omad plussid ja miinused,“ ütles Musk. „Praegu on bitcoini loomiseks vaja väga palju energiat.“