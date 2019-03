Hiina näidud tõmbavad turge alla

Värsked Hiina majandusnäitajad rõhusid täna hommikul Aasia turge, kui selgus, et aasta esimese kahe kuuga on suurriigi majandus veelgi jahtunud.

Hiina töölised Jangtse kaldal Foto: Zumapress/Scanpix

Kokkuvõttes halvenesid töötuse numbrid ja tööstustoodangu näit, samuti tulid viletsamad numbrid jaekaubandusest. Bloombergi andmetel on see Hiina jaoks kümnendi viletsaima aasta algus. Täpsemalt kasvas tööstustoodang 5,3% (oodati 5,5%) ning Marketwatchi andmetel on tegu 17 aasta kõige aeglasema kasvuga.

Mis kaubandussõda USAga puutub, siis ütles USA president Donald Trump eile, et kuigi ta on leppe suhtes optimistlik, siis lepe sõlmitakse vaid siis, kui tingimused talle meeldivad. „Me teeme ainult suurepäraseid leppeid või me ei tee üldse mingeid leppeid,“ ütles Trump.

Shanghai börs oli hommikul kukkunud 1,5%, väikeses languses olid ka Aasia Dow (-0,4%), Nikkei ja Hang Sengi indeksid.