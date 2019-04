Keskklass hulbib nagu laevuke karide vahel

Kõrgelt arenenud riikides on keskmise sissetulekuga töötajad viimasel kümnendil näinud oma elatustaseme stagneerumist ja nende lastel on veelgi keerulisem keskklassi elatustasemeni jõuda, kirjutab Financial Times.

Hiljuti avaldatud OECD raportist selgub, et eluaseme- ja hariduskulud kasvavad juba pikemat aega kiiremini kui inflatsioon ja keskmise sissetulekuga töökohti ähvardab kadumine automatiseerimise tõttu. Keskklassi elatustaseme langus on põhjustanud poliitilist ebastabiilsust, viies valijad eelistama protektsionistlikku poliitikat, ütles OECD esindaja Gabriela Ramos.