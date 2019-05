Goldman: millistel aktsiatel läheb kaubandussõja ajal paremini?

Goldmani strateegide sõnul läheb teenindusfirmadel nagu näiteks Microsoft kaubandussõjas paremini kui tootmissektori ettevõtetel. Foto: AFP

Goldman Sachsi strateegid soovitasid investoritel kaubandussõja kontekstis keskenduda tootmisettevõtete asemel teenindussektori firmadele, vahendab Bloomberg.

“USA–Hiina kaubandussõja kulul on viimase 12 kuu jooksul olnud tunduvalt suurem mõju tootmisega tegelevatele firmadele, väiksem on olnud mõju teenindussektorile,” ütlesid Goldmani strateegid eesotsas David Kostiniga. “Eelmise aasta kauplemine näitab, et teenindussektoril läheb kaubandussõja jätkudes paremini.”

Investoritele on see nädal olnud väga heitlik – kaubanduspinged teravnesid ning USA president Donald Trump teatas, et “Hiina on lepet rikkunud” ning reedel tõstetakse Hiina-vastaseid tollitariife.

Standard & Poor’s 500 indeksis on Goldmani strateegide sõnul kokku 260 teenindussektori aktsiat, mille hulka kuuluvad ka Microsoft, Amazon ja Berkshire Hathaway. 240 ettevõtet on tootmisfirmad, näiteks Apple, Johnson & Johnson ja Exxon Mobil.

Teenindussektoris läheb vähem vaja välismaalt imporditud toormeid ja kaupu, sisendkulud sõltuvad impordist seega vähem. Samuti on ettevõtete kasv parem, marginaaluuremad ja bilanss tugevam, ütlesid Goldmani strateegid.

“Isegi siis, kui kaubandussõda saab lahenduse, peaksid suurem käibe ja kasumi kasv ning stabiilsemad kasumimarginaalid teenindussektorit toetama,” ütlesid nad.