Miks ei taha noored investeerida?

Foto: Shutterstock

Miks suhtub suurem osa meist rahasse nõnda kehvasti? Põhjuseid võib olla mitmeid – võib-olla pole inimesi raha teemadel piisavalt haritud või on informatsiooni liiga palju. Sõnumid võivad olla segadusttekitavad, eriti meediast tulevad sõnumid. Samuti võib asi olla huvipuuduse taga.

Vahet pole, mis on põhjus. Selge on see, et noored inimesed ei tegele piisavalt ühe asjaga, mis on rikkuse kasvatamisel kõige efektiivsem – selleks on aktsiaturgudele investeerimine, kirjutab CNBC.