Laenusoovijad ärgu ajagu asju keeruliseks

Rahatrükk käib, kriisi ei ole ning pangad laenavad endiselt raha välja, kuid iga projekt siiski laenu ei saa.

Pangale on kasulikum anda kinnisvaralaenu eraisikutele eluasemelaenuna, kuid ka ettevõtted saavad kinnisvaralaenu, kui objekt on sobivas asukohas ning äriplaan lühike ja loogiline. Foto: Raul Mee

LHV äripanganduse juht Arko Kurtmann rääkis kinnisvarainvestoritele korraldatud seminaril, et alustavatel ettevõtjatel sõnul raske pangast laenu saada, kuna varajases arengustaadiumis ettevõttele pangad laenu anda ei taha. Põhjust on lihtne, ettevõttel pole veel sissetulekut, et laenumakseid tasuda, st pangal pole infot, mille põhjal kliendi maksevõimet analüüsida. Pank tohib võtta aga vaid mõõdukat riski. Hoiustajate raha peab säilima ja olema turvalises kohas. Niisiis ei saa laenu kõik projektid, vaid ainult mõõduka riskiga äriplaanid. Laenuportfelli kvaliteet on panga jaoks ülioluline. Aktsionärid muidugi ootavad kõrget tootlust, mis eeldaks et pank võtab suuri riske, andes laene ka riskantsematele projektidele.