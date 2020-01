Nordecon hakkab sõjaväelinnakutes ehitama

Nordeconi ehitustegevus Foto: Liis Treimann

Nordecon ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus sõlmisid lepingu Tapa sõjaväelinnakusse hooldus- ja õppegaraaži, hoiustushalli, sihtimisrajatise projekteerimiseks ja ehitamiseks ning Jõhvi linnakusse hoiustushall projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Ehitusfirma teatas börsiteate vahendusel, et tööd algavad jaanuaris ja tööde üleandmine on planeeritud 2021. aasta alguses. Lepingu maksumus on 3 miljonit eurot, hinnale lisandub käibemaks.