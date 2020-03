Swedbank leidis lahkunud eestlase asemele uue riskijuhi

Swedbanki uus juht Jens Henriksson külastas oktoobris ka Eestit. Foto: Liis Treimann

Swedbanki grupp teatas täna, et panga riskijuhi positsiooni võtab üle varem Handelsbankenis finantsjuhi rolli täitnud Rolf Marquardt. Kuni detsembrini täitis riskijuhi positsiooni eestlane Helo Meigas, kes taandati detsembris toimunud suurpuhastuse käigus.

Marquardt on töötanud finantssektoris alates 2002. aastast ning on muu hulgas töötanud kuus aastat riskijuhi positsioonil. Samuti on tal Handelsbankenis kogemust hoolsuskontrolliga grupi tasandil.