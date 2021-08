BofA: aktsiaturg on habras ja šokkidele tundlik

USA aktsiaturud on täna tõusnud uute rekorditeni ning Bank of America analüütikute sõnul on turg praegu habras ning šokkidele tundlik, vahendab MarketWatch.

