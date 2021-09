Raadiohommikus: aasta tähtsaim dokument, millega on peaaegu kõik valesti

Neljapäeval teeme Äripäeva hommikuprogrammis juttu selle nädala ühest olulisemast uudisest. Ei, see pole uue presidendi äravalimine, vaid selle varju jäänud riigikontrolli audit, millest selgub, et 2020. aasta riigieelarve koondnumbrid on läbinisti valed.

