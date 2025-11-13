Euroopa Komisjon algatas Google’i kohta uue uurimise

See on järjekordne suur samm Google'i vastu, kellele on Euroopas varem määratud juba ligi 9,5 miljardi euro eest trahve.
Euroopa Liidu konkurentsijärelevalve on algatanud Google’i vastu uue uurimise. Euroopa Komisjon kahtlustab, et tehnoloogiahiid rikub oma otsingutulemustega ausa konkurentsi reegleid ehk uut digitaalsete turgude määrust (DMA), surudes ebaõiglaselt allapoole uudisteväljaannete veebisaite, vahendab Bloomberg.
