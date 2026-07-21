Kiibitootjad veavad futuure kõrgemale

Nafta hind alustas teisipäeva kerge langusega, kuna turgu mõjutas järjekordne teade võimalikust vaherahust USA ja Iraani vahel. Samal ajal kerkivad aktsiad tänu kiibitootjate taastumisele.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:
- kui tõsiselt võivad Hormuzi väina pinged ja võimalik mereblokaad mõjutada nafta hinda ning energiaturgude kindlust;
- miks viis just kiibitootjate taastumine globaalsed aktsiaturud tõusule ja mida see ütleb investorite riskijulguse kohta;