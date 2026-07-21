Kiibitootjad veavad futuure kõrgemale

Nafta hind alustas teisipäeva kerge langusega, kuna turgu mõjutas järjekordne teade võimalikust vaherahust USA ja Iraani vahel. Samal ajal kerkivad aktsiad tänu kiibitootjate taastumisele.

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