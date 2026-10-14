Kiibisektori võtmetegija ASML tõstis müügiprognoosi: nõudlus ületab pakkumise

Hollandi kiibitootmisseadmete tootja ASML tõstis 2026. aasta müügiprognoosi ja teatas, et tehisintellekti arendamisega seotud investeeringute hüppeline kasv ei võimalda ettevõttel järgmise kahe aasta jooksul kogu nõudlust rahuldada, vahendab Bloomberg.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas põhjendab Christophe Fouquet ASMLi müügiprognoosi tõstmist ja mida see ütleb tehisintellekti investeeringute tegeliku ulatuse kohta;
- miks peavad investorid ASMLi võimekust nõudlust täita võtmeküsimuseks ning mida see võib tähendada TSMCi, Samsungi ja Inteli plaanidele.