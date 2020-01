Kriisidega rikkaks

Helikopter Austraalia põlengute kohal, kus mõnigi investor võib haista head investeerimiskohta. Foto: zumapress.com

Kriiside ja katastroofidega – nii poliitiliste kui ka looduslikega – on maailma börsidel palju varandusi kokku kühveldatud ning ilmselt teist sama palju ka maha mängitud. Kas on üldse ilus teenida raha sellelt, et Austraalias metsad põlevad ning loomad ja inimesed hukkuvad?

Tuntud aktsiamängur Jesse Livermore alias Larry Livingston raamatust “Aktsiamänguri pihtimus”, mille Äripäev kaks aastat tagasi eesti keeles uuesti välja andis, kirjeldab, kuidas ta teenis varanduse 1906. aasta San Francisco maavärinaga. Maavärin ise ei teinud linnale pooltki nii suurt kahju kui järgnenud tulekahjud, mis paljuski olid majaomanike endi põhjustatud. Peaasjalikult puust ehitatud San Franciscos olid majad nimelt kindlustatud tulekahju, kuid mitte maavärina vastu ning väljavaade, et maja on puruks, aga kindlustus ei maksa, pani nii mõnegi mehe taskust tikke välja õngitsema.