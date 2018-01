Paneme oma raha kodubörsil kasvama

Tallinna börsil on investorite vara hoogsalt kasvanud, mis annab tunnistust Eesti majanduse heast käekäigust.

Äripäev tunneb koos investoritega rõõmu Tallinna börsi hea aasta üle ning loodab, et alanud aasta toob nii uusi börsifirmasid kui investoreid ning et soodsat investeerimiskeskkonda ära ei rikuta.

Tänases Äripäevas ilmuv Tallinna börsi edukamate investorite edetabel tõestab veenvalt, et börsil elu käib ning sinna paigutatud raha kasvab jõudsalt. Kui mõne aasta eest piisas miljonist aktsiatesse paigutatud eurost, et tabeli tipus troonida, siis nüüd pääseb sellega napilt ehk tabeli teise poolde.

Rohkem ettevõtteid ja investoreid

Kui veel kolm-neli aastat tagasi oli Äripäeval põhjust kirjutada, et investorite arv Tallinna börsil kuivab kokku, kauplemisaktiivsus langeb ning üleüldse näitab börs väsimuse märke, siis möödunud aasta tõi börsile mitu uut ettevõtet ja investoreid ning börsiindeks tõusis kõigi aegade rekordtasemele. Mullu kerkis Tallinna börsi indeks 15,8 protsenti. Seda oli küll pisut vähem kui näiteks Leedul või Lätil, kuid siinsete investorite jaoks siiski rõõmustavalt palju. See näitab, et ettevõtetel, kellest börsi indeks koosneb, läheb hästi. Et Eesti majandusel läheb hästi.

Kasvas ka kohalike jaeinvestorite osakaal, mis näitab siinsete inimeste finantskirjaoskuse paranemist, ettevõtlikkuse kasvu ja vaba raha olemasolu. Kindlasti on Tallinna börsil kasvuruumi veel börsil noteeritud ettevõtete osas. Pikisilmi ootame sinna riigiettevõtteid, kuid ka kõik teised arenguks lisarahastust otsivad ettevõtted võiksid kaaluda börsile tulekut. Soodsate pangalaenude aeg ei kesta igavesti, kuid investoritel huvi on – seda näitab veenvalt Eestitki haaranud krüptobuum.

Mitu tänavusse edetabelisse jõudnud investorit väljendasid ettevaatlikku arvamust, et tulevane aasta ei pruugi enam nii edukas tulla ning et õhus on buumi hõngu. Alanud aasta näib olevat stabiliseerumise aasta, sellist kasvu, mida tõi 2017, ei korrata, leidis tabelis 69. kohale tulnud Elmo Somelar. Samas kinnitas ta, et investeerimiseks on aeg alati hea, tuleb lihtsalt hoolikalt valida, kuhu ja kuidas investeerida.

Riik saab omalt poolt kapitalituru arendamisel ning inimestele investeerimisjulguse andmisel palju ära teha. Kapitalituru areng omakorda aitab kaasa majanduskasvule ning võimaldab pehmendada varem või hiljem paratamatult saabuvaid kriise. Riigi peamine ülesanne majanduses on tagada stabiilne keskkond, mis julgustab inimesi investeerima ja ettevõtlusega tegelema. Mitu tänase investorite edetabeli edukat leidsid, et riigi regulatsioonid on viimasel ajal investeerimiskeskkonnale pigem pärssivalt mõjunud.

Investor alustab kodubörsilt

Teisalt on riik võtnud selge suuna Tallinna Sadama ja Enefit Greeni börsile toomisele, mis saab meie kodubörsile vaid hoogu juurde anda. Riigifirmade börsile toomine on pikalt veninud ning jääb vaid loota, et esimesed sammud ei jää siin riigi poolt viimasteks.

Äripäev omalt poolt julgustab inimesi investeerima. Esimene samm on alati kõige raskem, teab omast kogemusest meie Investor Toomas, kuid investeerimise alustamiseks on alati õige aeg. Tasub lugeda tänase Äripäeva investorite edetabeli osaliste lugusid ning nende kogemusest õppida.

Aastasadadega ei ole välja mõeldud paremat viisi oma jõukuse kasvatamiseks kui säästude investeerimine ning mida rohkem see Eestis levib, seda jõukam me ühiskonnana oleme.