Parim võidab ja saab 10 000

Eduka Eesti arvamuskonkursil on aina tähtsamaks saanud särava argumenteerimise oskus, resümeerib Äripäev juhtkirjas.

Eduka Eesti kuuendal hooajal on ring peale saanud: kõik, kes on tahtnud osa võtta, on võinud oma loo esitada. Avaldamiseks kvalifitseerunud lood on näinud trükivalgust nii veebis kui ka paberlehes. Toimetus on koos konkursi korraldamise partneritega – Tallinna Kaubamaja, Danske Banki, Eesti Gaasi, Silberauto, Harju Elektri ja Nortaliga – parimad lood välja valinud ja otsustanud, kes võidab seekord 10 000 eurot, kes saab 3000 ja kellele jääb 2000 eurot. Otsus sündis nagu varasematelgi aastatel konsensuslikult, konstruktiivse arutelu tulemusena. Otsuse langetanud žüriil on süda rahul – seegi kord võidab parim lugu!

Kuus aastat pole ju mingi iga, võiks öelda. Saja-aastase traditsiooniga vabariigis või kahekümne, kahekümne viie aastaste ette­võtete kõrval pole see teab mis. Aga siiski. Ühe arvamuskonkursi jaoks on kuus hooaega juba soliidne iga.

Kui arvamuskonkursi korraldamist alustasime, ei teadnud me ette, kas ettevõtmine osutub elujõuliseks. Tagantjärele oleme rõõmsad, et sõnastasime teemapüstituse nii laialt: Eesti edu, mitte ainult majandus­edu. Tänu sellele on Äripäeva veergudele jõudnud mõttekäike, mis ehk muidu poleks ärilehe formaati mahtunud. Konkursi raames on avalikkuse ette jõudnud ka nn pehmemad teemad ja mõttekäigud, mis kahtlemata on arutelu Eesti käekäigu tõhustamise üle rikastanud.

Aina kõrgem avaldamiskünnis

Eelmisel aastal konkursit kokku võttes tõdesime, et meie ettevõtmine on täiskasvanuks saanud. Kui esimestel aastatel tuli konkursile hulganisti õnneotsijaid, kes teadsid küll hästi, mida nad tahaksid võidu­summaga peale hakata, aga mitte seda, kuidas üle avaldamiskünnise pääseda, siis nüüdseks on suurem osa konkursile esitatavaid tekste avaldamissobilikud, olgu siis enama või vähema toimetamise järel.

Tõsi, avaldamiskünnise ületamine on läinud järjest raskemaks. Neljasaja arvamusloo mõõtu arhiivi ei jõua ju enne loo kirjutamist läbi töötada, ja seda toimetus ka ei eelda, kuigi tunneb ise juba ilmunud materjali nagu oma viit sõrme. Kuna originaalsusega üllatada on aasta-aastalt järjest raskem, siis on loo esituslik aspekt muutunud järjest tähtsamaks – aina suuremaks on muutunud argumenteerimisoskuse tähtsus. Ent lugusid hinnates ja paremusjärjestust paika pannes pidas toimetus ja tema partnerid peale särava esituse tähtsaks ka kahte teist algusest peale oluliseks peetud kriteeriumi: uudsust ja teostatavust.



Tänases lehes jagavad oma seisukohti konkursil avaldatud lugude asjus toimetuse appi palutud eksperdid. Tähelepanuväärne on seekord, et nende arvamused on üsna harali: ühine lemmik koorus küll välja, kuid teiste tekstide asjus ühiseid eelistusi välja ei tule.

Toimetuse ja meie partnerite seisukohad saavad avalikuks Eduka Eesti lõpuüritusel homme, kus kuulutatakse välja konkursi võitjad. Seni varuge kannatust ja lugege konkursi raames avaldatud tekste: häid ja väärtuslikke mõtteid on rohkem, kui me auhinnata saame.