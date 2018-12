Kuum debatt: Michal Vakra vastu

„Mina kuulun pigem sellesse seltskonda, kes on energeetikute majandusinimeste poolel. Rainer Vakra esindab keskkonnainimesi, kes ütlevad, et kohe kott pähe ja pimedaks,“ ütles Reformierakondlane Kristen Michal saates „Kuum tool“, kui teemaks oli põlevkivienergeetikast loobumine.

Rainer Vakra (SDE, paremal) ja Kristel Michal (RE) võtsid saates "Kuum tool" kokku nädala olulisemad teemad. Erimeelsusi jagus. Foto: Andras Kralla

Michal sõnas, et pikka ilukõnet pidamata ütleb ta, et tema ruttavalt põlevkivienergeetikast loobumist ei poolda, kuna see protsess toimub niikuinii niisamagi. Sotsiaaldemokraat Rainer Vakra temaga ühte meelt ei olnud.

„Iga kord kui Kristen ütleb, et ta pikka ilukõnet ei pea, võib kella käima panna,“ torkas Vakra Michalile vastu.

Michal ja Vakra debateerisid täna saates „Kuum tool“ möödunud nädala sündmuste teemadel. Juttu tuli näiteks katuseraha jagamisest, Keskkonnaühenduste Koja ettepanekutest loobuda suuremate maanteede neljarajaliseks ehitamisest ja lõpetada põlevkivienergia tootmine. Kõigil neil teemadel olid nad eri meelt ja argumenteerimise vahepeale tögasid teineteist.

Näiteks sõnas Michal, et Reformierakond loobus katuseraha jagamisest põhimõtte pärast. „Kui midagi ütled, siis proovi oma sõnade eest ka seista. Toon näite. Kui Reformierakond ütleb, et Tallinna TV tuleb kinni panna, siis mina sinna saatesse linnapeade debatti pidama ei lähe ja ongi kõik. Samamoodi on katuseraha teemaga. Samas Rainer läks sinna saatesse,“ ütles ta.

Lisaks neile teemadele arutasid Michal ja Vakra ka selle üle, kas ehk Danske juhtum pole Eesti pankasid liigselt ära kohutanud ja pannud rahapesu hirmus liiga palju välismaalastest ettevõtjaid karmide reeglitega eemale hoidma. Samuti kõlas saates küsimus, mis pani Rainer Vakra silmi pööritama.

Saatejuht oli Eliisa Matsalu.