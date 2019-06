21 uskumust, mõtteviisi ja hoiakut võitjate kultuuri loomiseks müügitiimis

Keskendume sellele, miks mõnes meeskonnas on võitjate sünergia ja üldine meelestatus, teistes seevastu passiivsus ja paigalseis. Panime kokku 21 olulist hoiakut ja seisukohta, mida oma klientide tiimides juurutame. Mida sa enda ja kliendi kohta usud või ei usu, see määrab kõik. Kes on professionaalne müüja? Millised otsused peab ta peas vastu võtma, et edu saavutada? Mida igast päevast ja igast hetkest õppida?

Saates "Nimed müügitahvlil" on külas kaks ambitsiooni programmis osalejat, kes räägivad oma arengust ja märkamistest.