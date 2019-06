Eestis on karjuv vajadus õpetajate järele

TLÜ rektor Tiit Land hoiatas, et kui lähiaastatel ei kasva õpetaja eriala populaarsus, siis võime peagi avastada, et reaalteadustes pole enam kedagi kooli tööle võtta. Foto: Priit Pokk

"Ühel päeval võime avastada, et tõesti pole enam õpetajaid, ja see päev pole enam kaugel." Sedasi nentis Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land, viidates sellele, et praegune süsteem pole jätkusuutlik aineõpetajate järelkasvu koolituse osas, kuna õpetajaid on lihtsalt liiga vähe.

"Me näeme neid numbreid ja see on väga-väga muret tekitav. Me praegune olukord pole jätkusuutlik. Me peame lähiaastatel saavutama olukorra, kus suudame oluliselt rohkem võtta tudengeid aineõpetuse õppekavadesse, et tuleks ülikoolidest rohkem õpetajaid." Eelkõige on puudust reaalainete õpetajatest. Näiteks on Eestis puudu ainuüksi 300 informaatikaõpetajat.

