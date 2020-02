Kuhu panevad raha Eesti kinnisvaraässad?

Kuhu panevad raha mehed, kes liigutavad igapäevaselt kümneid miljoneid kinnisvaraeurosid - sellest räägib tänane investor Toomase tund.

Viljar Arakas (vasakul) ja Tarmo Karotam Foto: Liis Treimann

EfTEN Capitali juht Viljar Arakas ning Baltic Horizoni juht Tarmo Karotam paljastavad tänavused plaanid - kes tõstab kapitali, kus ostetakse uut kinnisvara. Räägitakse ausalt sellest, mida investoril kummastki fondist oodata tasub ja miks ikkagi Baltic Horizoni väärtpaber EfTENiga võrreldes börsil kiduram on. Miks Eesti on Leedule lootusetult alla jäänud? Kas oma kodu ostmine on ikka veel mõttekas? Ja kuhu ikkagi panevad isiklikku raha mehed, kelle näppude all investeeritakse sadu miljoneid eurosid?

Seda ja palju muud uurivad kinnisvaraekspertidelt börsitoimetuse ajakirjanikud Kaspar Allik ja Liina Laks.

Kuula saadet siit: