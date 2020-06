Jäärats: Euroopast saadava rahaga ei tohi katta jooksvaid kulutusi

Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor Klen Jäärats. Foto: Liis Treimann

Euroopa 750 miljardi euro suurusest taastuspaketist saadava rahaga ei tohi mingil juhul katta mineviku ega jooksvaid kulutusi, ütles riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor Klen Jäärats.

Jäärats rääkis Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis, et taastuspaketi rahaga ei saa tagasi maksta varasemaid laene ega panna jooksvalt riigikassasse. Tema sõnul peavad Euroopa Liidu liikmesriigid tegema taastuskava, mis toetab struktuurseid reforme, digiüleminekut või rohelisi investeeringuid – need on kolm peamist suunda.