Digiekspert: tehisintellekti projekte takistab tihti tehaste vähene ettevalmistus

Leanest OÜ juht Marko Saviauk tõdeb, et tehisaru kasutamine ei ole mingi võluvits. Selleks, et AI-d kasutada, peab kõigepealt oma protsesse läbi ja lõhki tundma. Foto: Harro Puusild

Vaatamata keerulistele aegadele jätkavad paljud tööstusettevõtted tarkadesse lahendustesse investeerimist, märgib digiekspert ja Leanest OÜ juht ning aasta tehase konkursi žürii liige Marko Saviauk saates “Fookuses: tark tööstus.”

Saviaugu sõnul on tööstused mõistnud, et tootmise efektiivistamine aitab kulusid kokku hoida ning seetõttu jätkub protsessidesse investeerimine ka majanduslikult raskel ajal.

Saviauk tõdeb, et näeb tihti olukordi, kus tootmisettevõtted ei ole suures soovist hoolimata tehisintellekti rakendamiseks valmis. „Tavaliselt ei olda selleks valmis. Tehisintellekt ei ole mingi võlur,“ rõhutab ekspert, „aga tihti mõeldakse, et mina ei oska probleemi lahendada ja küll AI (artificial intelligence) tuleb ja lahendab. Seda ei juhtu ja ei hakkagi lähiajal juhtuma.“

„Tehisintellekti kasutamine käib läbi õpetamisprotsessi. Sa pead oma protsesse ülihästi tundma, et selle pinnalt otsuseid teha ja AI-d õpetada. Paljud projektid jäävad selle taha pidama, et ettevõtted ei tea täpselt, mida on vaja. Puudub teadmine, kuidas AI võiks neid päriselt aidata,“ rõhutas Saviauk.

Küberrünnakute probleem on Eesti tööstuses suurem, kui välja paistab, sõnas ekspert. „Olen näinud tehaseid, kus päris mitmed on küberrünnaku tõttu olnud halvatud nädalateks ja kuudeks. Tehased seisavad ja kaotavad meeletult raha, klienditellimusi ja kõike muud. Need on suured probleemid ja siin ei ole midagi välja mõeldud,“ sõnas Saviauk ja tunnistas, et kahjud ulatuvad miljonitesse eurodesse.

