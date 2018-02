Juubel: Viru Elektrikaubandus - usaldus on see, millesse usume ja mida pakume

Kaablijupist tööstusarvutite detailide ja seadmete automatiseerimiseni

Viru Elektrikaubanduse fookus on olnud ajalooliselt suunatud tööstus- ja tootmisettevõtete automaatikale, elektrimaterjalide tootmise sektorile ja ehitusvaldkonnale. „Mis liigub, see kulub,“ nendib Urmas Mülla. „Pakume kõikvõimalikke kuluosi alates lihtsamast kaabijupist kuni tööstusarvutini, mis kogu tootmist kontrollib. Lisaks asendusdetailidele aitame komponentidega seadmete automatiseerimiseks. Näiteks tarnime laevandusfirmadele kaipealseid portaalkraanade ja laevade toitevarustuse seadmed, samuti tarvikuid energiatootjatele ning kaevandustele.“

Viru Elektrikaubanduse tooterühma- ja turundusjuht Sten Sooäär nendib, et täna on kaks kõige kiiremalt arenevat valdkonda tööstuse automatiseerimine ja valgustuse areng. „Tööstuse automatiseerimisest ja Tööstus 4.0-st räägitakse täna kõikjal ning võib öelda, et Eesti tootmis- ja tööstusettevõtted on tegelikult sellel ajal väga tublid. Meil on rõõm omalt poolt seadmete, tarvikute ja oskusteabega aidata kaasa Eesti majanduse kasvule.“

Valgustuse arengus mängib kõige suuremat rolli viimasel aastakümnel turule tulnud LED-valgustus. „Kui kogu maailmas oli ligi 100 aastat vaid üks elektrivalgustuse lahendus hõõglambist toas kuni staadionite proþektoriteni, siis tänaseks on alanud energiasäästlike LEDide võidukäik. Neid paigaldatakse kõikjale – avalikku ruumi, infrastruktuuride valgustamiseks, tööstus- ja tootmishoonetesse, kontoritesse ja kaubanduspindadele!“

Sten Sooäär lisab, et LEDide areng pole veel kaugeltki seisma jäänud, vaid tootjad tulevad välja pidevate uuendustega, kus järjest väiksema võimsuse ehk energiakulu juures saadakse elementidest kätte aina suurem tootlikkus. „Lisaks on tegemist väga paindliku tootega, sest LEDe saab siduda erinevate hooneautomaatika süsteemidega ning sensoritega, mis ise kustuvad ja timmerdavad end vastavalt inimeste kohalolekule, liikumisele ning aknast tulevale valgusele. Kui „vanadest pirnidest“ oli keeruline säästu saada, siis LED on avanud meile uue atraktiivse ja efektiivse maailma. See valdkond on põnev ning annab ka meile võimaluse oma kliente efektiivsete lahenduste väljatöötamisel aidata.“

Tingituna ehitusseadusandluse muudatusest pakub Viru Elektrikaubandus koos partneritega taastuvenergialahendusi. Huvilistel on võimalik tutvuda esindustes päikesepaneelidega, lisaks saab Tallinna osakonna müügisaalis jälgida majale paigaldatud päikesepaneelide tööd elektroonilisel ekraanil. Urmas Mülla nendib, et viimased 25 aastat on küll tegeletud sisuliselt ühes valdkonnas, kuid selle arengud on olnud nii põnevad ja kiired, et huviga jäädakse ootama järgmist 25 aastat!