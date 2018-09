Oma maja unistuse viib ellu Everaus Kinnisvara

Rae vallas asuv Uuesalu Kodu arendus on täitnud paljude lastega perede unistuse ja tõusnud väga edukas projektiks Everaus Kinnisvara portfellis.

Uuesalu Kodus on järel veel vaid 7 kvaliteetset ja energiasäästlikku kivimaja, mis viivad iga pere lähemale oma kodumaja unistusele ning maaelu idüllile kesklinna lähedal. Vaata veebist uuesalukodu.ee

Everaus Kinnisvara arendajatel on just valmis saanud ka ridaelamuarendus Jüri aleviku lähedal, mille nimeks on Kirsikodu, veebis kirsikodu.ee ja rajamisel on ka ridaelamukompleks Järvekülla Niidu teele, veebis niidutee.ee