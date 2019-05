Hübriidpilv teeb ettevõtete pilvelösutusele kiire lõpu

Pilvetehnoloogia kasutamine on muutunud sedavõrd laialdaseks, et ettevõtted seisavad silmitsi kasvava probleemiga – puudub ülevaade kuludest ja reaalsest serveriressursside kasutatavusest. Telia pilveteenuste lahenduste juht Lauri Mihkelson oskab pakkuda sellele murele Hübriidpilve näol taskukohase lahenduse.

Rääkides pilvelahendustest, siis kasutab neid praeguseks pea iga ettevõte ja arvutikasutaja. Pilve on kolinud nii e-kirjad, failivahetus, aga ka ettevõtete finantsarvestus, raamatupidamine ja müügilahendused. Ettevõtte finantside eest vastutajale on seejuures oluline, et säiliks terviklik ülevaade selle kohta, kui palju kõik need lahendused maksavad, kus need asuvad ning kes töötajatest ja mis tingimustel neile ligipääsu omavad.

Telia pilveteenuste lahenduste juht Lauri Mihkelson Foto: Telia Eesti

Kui selline ülevaade puudub, siis kõlab üha enam põhjendatud küsimus, miks teha investeeringuid asjadesse, mille suurusest või liikumistest puudub ülevaade. Telia poolt pakutav Eesti turul ainulaadne Hübriidpilve lahendus taandab pilvemaailmas valitseva keerukuse ning vabastab ettevõtted tülikast halduskohustusest, andes selle asemel hoopis võimaluse keskenduda vaid oma põhiärile.

Kulukas pilvelösutus

Uue põlvkonna ettevõtteid iseloomustab paindlikkus, eriti IT-lahendustes. Pilveteenused on sealjuures asendamatud – rakendusi on lihtne üles seada ja kui nõudlus kasvab, saab kiiresti vajalikke ressursse juurde lisada. Tõsi on see, et mida rohkem erinevaid pilveteenuseid ettevõte kasutab, seda keerukamaks muutub nende haldamine. Nii toob tekkiv pilvelösutus kaasa suure rahalise kulu, mille mõju on raske hoomata.

Finantsjuhtide jaoks on üks tüüpilisemaid olukordi see, kus tuleb otsida kokku infot selle kohta, kui palju mingi pilveressurss kulusid tekitab. See tähendab, et puudub terviklik ülevaade, mille eest makstakse ning reaalne on oht, et lõpuks makstakse seetõttu ka üle – eriti tüüpiline on olukord, kus kulud jäävad jooksma ka pärast seda, kui ettevõte enam reaalselt teenust sihipäraselt ei tarbi või vaja.

Hübriidpilvest on seejuures ennekõike kasu ettevõtetele, kelle serveriressursside kasutus kõigub suurel määral, ent makstakse järjepidevalt maksimummahtude eest. Hübriidpilv annab reaalajas ülevaate serveriressursside kasutatavuse kohta ning võimaldab seda dünaamiliselt muuta – see on võimalus maksta vaid selle eest, mida päriselt tarbitakse. Hübriidpilv teeb lõpu pilvelösutusele.

Kogu haldus ja seadistus ühes kohas

Nagu juba mainitud, siis toob Hübriidpilv kõik pilveressursid ühele platvormile ja muudab kogu halduse lihtsaks, selgeks ning turvaliseks. Selle asemel, et iga pilveteenuse pakkujaga eraldi suhelda, saab ühe kindla partneri kaudu ligipääsu suurele hulgale kodumaistele ja maailma pilveteenustele.

Kui ettevõte kasutab mitmeid erinevaid pilveservereid, siis võib nende paralleelne seadistus, haldus ja kasutajavolituste administreerimine läbi erinevate keskkondade osutuda võrdlemisi tülikaks. Hübriidpilves saab ka kõikide kasutajate volitused erinevate teenuste puhul määrata mugavalt ühest kohast.

Väärtus peitub konsultatsioonis

Oluline on, et Hübriidpilve lisaväärtus tekib paljude jaoks ennekõike läbi sinna juurde pakutava konsulteeriva teenuse. Keegi peab olema konsultant ja nõuandja ehk optimaalse lahenduse väljamõtleja ja arhitekt. Ekspert, kes annab soovitusi, kas ja kuidas kombineerida võimalusi, et tekiks kokkuhoid. Kusjuures, mida rohkem on variante, seda keerulisemaks valiku tegemine ka muutub. On neid, kes saavad nutikad otsused tehtud ka üksi, aga tüüpiliselt ei pruugi need ise asju ajades olla siiski alati kõige optimaalsemad. Eksperdiga koos saab tõenäoliselt parema või siis selgelt odavama lahenduse.

Meeles tasub pidada, et Hübriidpilve kasutades ei pea teenusepakkujate ringist ära lõikama seniseid tarkvaraarendusettevõtteid ega ka usaldusväärset nõuandjat-sõpra. Vastupidi, neilt saadav teave on väärtuslik ja seda tasub kasutada, aga niisamuti tasub juurde küsida ka konsultatsiooni Teliast.

Kasutajate tagasiside

Hübriidpilve juba kasutavate ettevõtete tagasisidest selgub, et tarkvaraarendajate jaoks peitub kõige olulisem väärtus ligipääsus iseteeninduskeskkonnale, kus saab soovi korral midagi kohe ise testima ja ehitama hakata. Ettevõtte juhtidele on oluline jällegi see, et tegu on kodumaise teenusepakkujaga – kogu IT-tugi ja suhtlus toimub emakeeles ning on kiiresti kättesaadav.

Pidevalt näevad Hübriidpilvega tööd tegevad arendajad vaeva sellega, et kasutajaliidese kaudu tekiks ettevõtetel juurde uusi võimalus teatud rakendusi ja keskkondi võimalikult lihtsa vaevaga püsti panna. See tähendab, et Hübriidpilve funktsionaalsus täieneb vastavalt kasutajate tagasisidele pidevalt. Ent ennekõike on Hübriidpilv ikka haldus-, läbipaistvus- ja iseteeninduskeskkond.

