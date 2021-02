TVS Elekter 20: tuleb olla mõõdukalt optimistlik ja samas suhteliselt realistlik

Ettevõtte juht ning omanik Vello Teesalu Foto: TVS Elekter OÜ

Elektri ja nõrkvoolu sisetööde projekteerimise ning teostamisega tegelev TVS Elekter OÜ sai alguse aastal 2001, mil Eestis oli eraettevõtete loomine juba täies hoos. Vaatamata suhteliselt tihedale konkurentsile otsustati luua firma, mis pakuks klientidele kaasaegsetest materjalidest kvaliteetseid ja ohutuid elektripaigaldisi. 20 aastat hiljem võib tõdeda, et nende väärtuste hoidmine on õnnestunud tänaseni.

Ettevõtte juhi ning omaniku Vello Teesalu kogemustepagas elektritööde vallas ulatub omaaegse ehituse ja ehitusmaterjalidega tegelenud Harju KEK-i kuldsetesse aegadesse. Eraettevõtlusega alustas ta 1996. aastal, asutades koos sõbraga sisetöid tegeva elektritööde firma, millele järgnes viis aastat hiljem TVS Elektri loomine.

„Oleme turul olnud küll juba 20 aastat, kui tagasi vaadates võib öelda, et läbi selle pika perioodi on ettevõtte areng olnud suhteliselt stabiilne. See tähendab, et me ei ole teinud käibes suuri hüppeid, vaid oleme kõik need aastad arenenud pigem kvaliteedi kui kvantiteedi suunas, investeerides oma inimestesse, parematesse seadmetesse ning moodsasse tehnoloogiasse,” räägib Teesalu. „Meile ei ole oluline ahmida grandioosseid projekte ning osaleda ainult kõike mahukamatel hangetel, vaid pakkuda professionaalset teenust, mis oleks kvaliteetne ning valmiks lubatud ajaks.”

Hetkel töös olev Neeruti mõis on väga ilus ja huvitav aga ka keeruline projekt.

TVS Elektri peamised kliendid ja tellijad on pikaaegsed partnerid, enamasti ehitusfirmad ja asutused, aga samuti ei põlata ära väiksemaid kliente ning eramajade omanikke. „Arvan, et meie tellijatering välja kujunenud tänu meie stabiilsusele ning valmisolekule olla oma klientide jaoks alati olemas,” sõnab Teesalu. „Eks ole nähtud ju küll neid ettevõtteid, mille eluiga on vaid 2-3 aastat ning mis on turult kadunud kiiremini, kui nende teostatud objektide garantiiaeg läbi saab. Meie otsus oli algusest peale oma asju korrektselt ajada ning klientide probleeme lahendada, mitte neid juurde tekitada.”

Elektrifirma tugevuseks võibki pidada tellijate usaldust tööde kvaliteedi osas, jätkusuutlikkust ja tähtaegadest kinnipidamist. Lisaks objektide õigel ajal valmimisele on väga oluline kinni pidada ka tähtaegadest arvete tasumisel ehk maksedistsipliin. Väikeettevõttena kasutatakse päris palju lisaks oma meeskonnale ka alltöövõttu – pikaaegseid usaldusväärseid partnereid, keda saab usaldada samaväärselt oma kollektiivile.

Investeeringuteta konkurentsis ei püsi

„Et püsida konkurentsis püsida ja enda püstitatud eesmärke järgida, oleme alati olnud valmis investeerima,” ütleb TVS Elektri juht. „Pidevalt arenev infotehnoloogia ja nutividinad mõjutanud meie tegevust päris palju, tänu millele võib kindlalt väita, et ka meie oleme nii oma mõtlemiselt kui ka tegudelt rohelisemaks muutunud. Vähemalt pabereid ei prindi me enam nii palju välja kui varem, sest projektid, lepingud, teostusjoonised ja muud olulised dokumendid saab väljastada digitaalallkirjaga.”

Objekti algus Foto: TVS Elekter OÜ

Moodsatest ehitusuuendustest mainib ta ka Nutimajade projekte, kus kodust elektroonikat juhitakse läbi juhtmeta interneti nutirakendustest.

Ülemaailmse pandeema esimene laine eelmisel aastal TVS Elektri tegevusele pärssivalt ei mõjunud, pigem vastupidi. „Esimene Covid-19 aasta möödus meile käibe kasvu poolest hoopiski paremini kui nii mõnigi eelnev aasta,” nendib Teesalu. „Õnneks ei saanud me „pihta“ ei tellimustes ega ka inimeste haigestumises.”

Objekti lõpp Foto: TVS Elekter OÜ

Kõige tänulikum ongi Teesalu just oma tublidele töötajatele. „Töötajad peavad tunnetama, et neid tunnustatakse ning neist hoolitakse. Selle tagamiseks on meie suhtlus alati otsene ja avatud. Oluline on kõikidele probleemidele ja muredele võimalikult kiiresti reageerida ning koos parimaid lahendusi otsida. Olen tööandjana väga uhke oma raudvara üle, kes pikalt ettevõttega sama jalga käinud. Näiteks töölepingute number 2 ja 3 omanikud läksid meie juurest otse pensionile – eks seegi näitab, et hindame oma töötajaid ning austame üksteist vastastikku!”

Tulevikuplaanide osas on elektrifirma omanik aga endiselt tagasihoidlik: „Kõige suurem plaan on tegelikult jätkata samas rütmis ja tegutseda vastavalt oma võimetele ning vajadustele. Antud olukorras, kus me hetkel oleme, tulebki olla mõõdukalt optimistlik ja samas suhteliselt realistlik.”