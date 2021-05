Estiko Grupi juht Kristo Seli: “Digikoristamine aitab säilitada süstematiseeritust”

Foto: Major Tom Agency on Unsplash

Tartus tegutsev Estiko Grupp on võtnud üle-eestilisest digitaalsest koristuspäevast osa juba kolm aastat. Kuna ettevõte on tänavu seadnud fookusesse rohelised teod, pööratakse üha enam tähelepanu ka enda digitaalsele jalajäljele.

“Me oleme digikoristuspäevast võtnud osa juba mitu aastat, sest see haakub väga hästi meie keskkonnaeesmärkidega. On oluline, et inimesed teadvustaksid keskkonnaga seonduvat üha rohkem, sealhulgas meie digitaalse jalajälje mõju ümbritsevale ruumile. Leidsimegi, et selline digikoristuspäev, mis tänavu jaanuarikuus juba kolmandat korda Telia eestvedamisel toimus, aitab ka meil astuda märkimisväärse sammu puhtama ja korrastatuma keskkonna poole,” ütles Estiko Grupi juht Kristo Seli.

Tööpere võttis koristuspäevast aktiivselt osa

Seli sõnul võttis tänavustest digikoristustalgutest osa enamik Estiko Grupi kontoritöötajatest, mis moodustab kolmandiku kogu ettevõte personalist. “Positiivne tagasiside ja osalejate aktiivsus on olnud aastate lõikes üllatavalt suur. Meie ettevõtte omapärast tulenevalt sai aktiivselt digikoristada ligikaudu kolmandik tööperest. Suur hulk meie personalist töötab Estiko Plastari tehases või mõnes grupi alla kuuluvas hotellis, kelle töövahendite hulka näiteks arvuti või mõni muu nutiseade ei kuulu. Siiski usun, et päris paljud meist tegelesid digikoristusega ka töövälisel ajal, sest lisaks töövahenditele vajavad kindlasti tuulutamist ka meie enda isiklikud seadmed.”

Dubleerimist aitab vältida pilvekeskkond

Peamiseks väljakutseks on Seli sõnul digitaalse töö korraldamisel erinevate dokumentide ja failide arhiveerimine, mille puhul on Estiko Grupp leidnud üheks lahenduseks pilvekeskkonnad: “Me oleme sihilikult oma töökorraldust üle vaadanud ja korrektuure teinud, et me ei dubleeriks enda dokumente ning vähendaksime seeläbi hoiustavate andmete mahtu. Selleks olemegi aktiivsemalt võtnud kasutusele näiteks erinevad pilvekeskkonnad.”

Seli nendib, et tänaseks üle aasta kestnud hübriidtöö vorm on tinginud üha enam kasvava e-kirjade hulga, mis moodustab märkimisväärse osa digitaalsest prügist – andmetest ja failidest, mida me enam ei vaja. “Aeg-ajalt tasuks kriitilise pilguga enda postkastile otsa vaadata ning mittevajalik kustutada. Ma olen kindel, et meist igaühele tuleb päevas päris palju kirju, mida me isegi ei ava – alustades erinevatest pakkumistest lõpetades uudiskirjadega. Nende tellimustest loobudes ning kirju kustutades saamegi ennetada meilikasti ülekuhjumist,” lisas Seli.

Digihügieenile tuleb tähelepanu pöörata iga päev

Kuigi digitaalne koristuspäev on hea võimalus vaadata otsa kõikidele andmetele ja failidele, mis ajaga seadmetesse kogunevad ning nendest üleliigset kustutada, on Seli sõnul oluline pöörata enda digihügieenile tähelepanu igapäevaselt: “Digikoristuspäev on andnud meile selge arusaama, et meie seadmetesse koguneb ajaga tohutu hulk müra, mida me tegelikult ei vaja. Täpselt nii nagu tuleb enda majapidamist igapäevaselt korras hoida, peab seda tegema ka digitaalses keskkonnas – nii säilib süstematiseeritus ja selle tulemusena on lihtsam vajalikku informatsiooni üles leida.”

Kõik algab mõtteviisist

Samas nendib Seli, et digitaliseeruva maailma puhul on paratamatu, et see seab väljakutseid ka meie digitaalse jalajälje vähendamisele. Siiski tasub tagakuklas hoida teadmist, et meist igaüks saab teha palju selleks, et digipürgi kasvu pidurdada: “See on mõtteviisi küsimus – kui me igat oma sammu astume kübermaailmas teadlikumalt, siis juba see aitab ennetada, et me ühel päeval ei avastaks ennast digiprügi hunniku otsas töötamas.”

Kuigi järgmine digitaalne koristuspäev toimub Telia eestvedamisel 2022. aasta jaanuaris, tasub enda seadmetest aeg-ajalt mittevajalikke andmeid ja faile kustutada. Soovitusi ja nippe selleks, kuidas oma seadmeid hooldada ning digiprügist vabastada, leiab Digitarga tehnoloogiablogist.