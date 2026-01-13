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Elamus Kinnisvara tegevjuht Maia Karro: ükskõik kui vana sa oled - kui silm ei sära, on aeg muutusteks

Kui Maia Karro 2024. aasta kevadel suurest kinnisvaraettevõttest lahkuda otsustas ja üksinda Elamus Kinnisvara lõi, leidus neid, kes idee maha laitsid küll ja veel. „Tuntud kinnisvarabüroosid on iga nurga peal!“ öeldi talle. Maia oli sellega kursis, kuid teadis ka seda, et mitte suur ja tähtis ettevõtte nimi ei tee tööd, vaid inimesed selle taga. „Piisab, kui endas on usk olemas. Suuri nimekaid firmasid võib ju palju olla, kuid näiteks Maia Karrot on üks,“ ütleb ta ning julgustab ka teisi oma unistuste poole pürgima.
Maia Karro jaoks on kõikides tegemistes suurimateks tiivustajateks tema pojad. “Mulle on väga oluline teadmine, et mul on võimalus lapsi iga kell aidata,” ütleb ta.
  • Maia Karro jaoks on kõikides tegemistes suurimateks tiivustajateks tema pojad. “Mulle on väga oluline teadmine, et mul on võimalus lapsi iga kell aidata,” ütleb ta.
  • Foto: Egert Kamenik
Elamus Kinnisvara kontor Nõmme keskuse teisel korrusel on soe ja hubane. Taustal kõlav muusika paneb pärima, milline laul ettevõtte särava juhi enda olemuse kõige paremini kokku võtab. “Ilmselt Leslie Da Bassi ja Evelin Võigemasti “Naine“, mis algab sõnadega „ma olen naine, mõistus kaine, jalad maa peal, põhjamaine“,“ naerab Maia ning lisab, et selline ta tõesti ka on: jalad maas, kuid pea suuri unistusi täis.
Soovitan kõrvale tõsta kõik need, kes tagasi hoiavad, ei tiivusta ega toeta.
Maia Karro, Elamus Kinnisvara tegevjuht

Mida käesolev aastaaeg sulle tähendab?

Kuna ma polnud pikalt korralikult puhanud, siis tundsin, et pean päriselt end välja lülitama. Ma pole kunagi varem puhanud nii, et panen enda tegemistele asendaja. Minu puhkused on tavaliselt tähendanud seda, et olen küll kuskil eemal, kuid kõned tulevad sisse ja töö käib edasi. See oli nüüd esimene kord, kui ma päriselt eemal olin. Sain aru, et pean õppima usaldama, sest inimesed, kellega sa koos töötad, on sul ju olemas. Puhkusele minnes ütlesin, et mind asendab see, kes on oma äritulemustega tipus. Tegin Exceli lahti ja vaatasin, kes seal on, ning see inimene mu objektid ajutiselt endale haaraski.
Kinnisvaras on sügis-talv aeg, kus kohe, kui midagi välja läheb, tuleb uus ka sisse. Mul lööb see aeg tavaliselt adrenaliini lakke. Teadmine, et inimesed tahavad jõuludeks või uueks aastaks koju, motiveerib tugevalt – võtmed kätte enne pühi või startida jaanuaris puhtalt lehelt on see, mida tahetakse. Ja ma olen valmis selle nimel ööd ja päevad tegutsema.

Kuidas sa üldse puhkad?

Mina laen end reisides ja spaas käies. Mu hea kolleeg Carmen loeb näiteks väga palju raamatuid, kuid minu virnad alles ootavad.
Tunnistan, et mul on väga raske töö- ja eraelu lahus hoida. Võin ju puhata, kuid mõte jookseb edasi. Siis on mu kallis mees see, kes ütleb, et tee nüüd paus ja lülita end välja, kuid ma alles õpin seda. Tean, et pean sellega tegelema, sest ühel hetkel avad silmad ja märkad, et ka noorem poeg on täiskasvanuks saanud.
Pean õppima „ei“ ütlema. Mul on vahel raske mõista, miks inimesed ei tee tööd esmaspäevast pühapäevani. Olen tohutult tänulik kodustele, kes ütlevad, et ära unusta – kõik ei ole sina, Maia. Mõnele piisabki sellest, et ta teenib paar tuhat eurot, saab maksud makstud ega stressa rohkem. Mina tahan kaugemale jõuda.
Minu puhkused on tavaliselt tähendanud seda, et olen küll kuskil eemal, kuid kõned tulevad sisse ja töö käib edasi. See oli nüüd esimene kord, kui ma päriselt eemal olin. Sain aru, et pean õppima usaldama, sest inimesed, kellega sa koos töötad, on sul ju olemas.
Maia Karro, Elamus Kinnisvara tegevjuht

Sul on suured nõudmised või lihtsalt suur soov rohkem saavutada?

Mul on mõned laenud, kuid tegelikult näen ma, et Elamus Kinnisvara pole omadega kaugeltki veel seal, kus ma tahaks, et oleks. Soovin seda suuremaks luua.
Mul on lapsed – kui nad ühel hetkel kodust lahkuvad, soovin, et saaksin neid toetada. Mulle on väga oluline teadmine, et saan lapsi iga kell aidata.

Elamus Kinnisvara on su esimene päris enda ettevõte. Juhina on sul elus esimest korda inimesed, kelle sissetuleku eest sa otseselt vastutad.

Jah, ja see tekitab teatud pinget, kuid ma ei vea firmat üksi. Mul on tiim. Mina ei ole see eraklik hunt, kes tahab üksi tipus ulguda. Mul on vaja õlatunnet, oma inimesi, oma meeskonda. Kui minu tiimil läheb hästi, läheb ka minul hästi. Üksinda ei tee keegi üheski valdkonnas mitte midagi, öeldagu mis tahes.

Sa leidsid oma kire ja tee 40+ vanuses. Mida sa ütleksid 20ndates inimestele, kes end alles otsivad ja tunnevad, et on justkui millestki maha jäämas?

Vanus ei loe. Ka siis, kui oled 50 või 60 ning sul on miski, mis sind väga paelub – kääri käised üles ja usalda enda kõhutunnet! Usalda ka siis, kui teised sind tagasi tõmbavad.
Mulle öeldi ka, et turul on palju ettevõtteid, palju maaklereid. No las olla, sest mind ju ei olnud! Soovitan kõrvale tõsta kõik need, kes tagasi hoiavad, ei tiivusta ega toeta.

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  • “Mul on vaja õlatunnet, oma inimesi, oma meeskonda. Kui minu tiimil läheb hästi, läheb ka minul hästi,” ütleb Maia, kes on pildil koos inspireerivate ja toetavate kolleegidega.
  • Foto: Egert Kamenik

Räägi veidi enda taustast.

Sündisin Ida-Virumaal Saksi vallas seitsmeliikmelises perekonnas. Kui olin neljane, viidi meist kuus lastekodudesse, vanim laps jäi vanaema kasvatada. Mina ja aasta noorem õde sattusime Maidla väikelastekodusse, hiljem Pärnu lastekodusse.
Kasuvanemad plaanisid alguses lapsendada mu õe, aga kasvataja rääkis ka minust. Neile anti võimalus võtta kaks ühe pere last ja nii me õega Pääskülla jõudsime.
Armastust ja hellust sellisel kujul, nagu väike laps vajab, väga ei olnud, kuid toit oli laual ja riided seljas ning selle eest olen ma igavesti tänulik. Kui olin kümnene, ütles kasuema mulle lause, mis jäi mind saatma: et minust ei saa mitte kunagi mitte keegi. Olen selle talle andestanud, aga see lause on olnud taganttõukeks.

Mida sa enne kinnisvaraga tegelema asumist tegid?

Lihtsam oleks öelda, mida ma teinud pole (naerab). Olen olnud infoliinil 1188, Puhastusimpordis müügijuht, Sampo Pangas teller ja kahe kontori juhataja, Hansapangas (Swedbankis) kahe kontori juht, Telias müügijuht. Müük on mind kogu elu saatnud ja panin ka tiimis müügivõistlused alati kinni. Mind innustas võitmine ja innustab ka täna – tahan olla parim.
Samas on mulle oluline see, et kui keegi loeb ja teab minu lugu, saab sellest jõudu ning tunneb, et kui Maia sai hakkama, miks siis mina ei peaks saama. Eelkõige tahan olla eeskujuks oma lastele ning näidata, et tipus ei pea olema ainult mehed.
Mind on selle pooleteise aasta jooksul tahetud suurema kinnisvarabüroo poolt ära osta. See on mõistagi kompliment ning näitab, et ajame õiget asja. Aga ma ei müü täna kellelegi (muigab). Me pole veel saanud tiibugi sirgeks – nii palju on ära teha!
Maia Karro, Elamus Kinnisvara tegevjuht

Millised on olnud sinu elu kõige inspireerivamad juhid?

Sampo panga jaepanganduse divisjoni juht Margus Žuravljov nägi minus juhiomadusi ja kutsus kandideerima. 25-aastaselt algas minu karjäär just tänu tema julgustamisele ja usule minusse. Olen Margusele selle eest väga tänulik. Margus ütles mulle kohe, et kui sa oma kuu eesmärgid täidad, siis ma sinu kabinetti ei astu. Sellest piisas. Ta ütles ka, et ämbrid on lubatud, kuid nendest tuleb õppida, mitte neisse kolistama jääda.
Elionis töötades õpetas Eero Sikka, kui oluline on valida enda ümber õiged inimesed. Pole mõtet lohistada endaga kaasas 30 keskpärast inimest, kui viie-kuueliikmeline pühendunud tiim võib sama töö ära teha ning veel palju paremini.

Kuidas sa oma tiimi moodustasid ning kuidas on tekkinud usaldus?

Mind on leitud tutvuste kaudu ja ka sotsiaalmeediast. Kui minuga võtab ühendust maakler, kes alustab juttu sõnadega “ma prooviksin“, siis see mind ei kõneta. Proovijad mind ei huvita. Mulle läheb korda see, kui inimene tuleb ja ütleb, et ”ma teen“ või ”ma tahan“.
Sageli arvatakse, et maakleritöö on kerge raha, kuid nii see pole – ennast tuleb ise turundada, ise peab kliente otsima ning vastutust kandma.
  • Elamus Kinnisvara tegus tiim poseerib Nõmme sillal, mille läheduses aadressil Jaama 2 nende büroo ka asub.
  • Foto: Egert Kamenik

Mugavam oleks olnud jätkata palgatööl. Kui hirmutav iseenda peremeheks hakkamine oli?

Väga hirmutav! Lapsed olid väiksemad, laenud suuremad ning oli teadmatus, millal ise tegutsema asudes üldse esimene raha tuleb. Kinnisvarale andsin sõrme 2020. aastal. 2024. aasta aprillis lõin oma kaubamärgi Elamus Kinnisvara. See oli aeg, mil müüsime maha oma ridaelamu, ostsime Nõmmele kodu ning tekkis väike puhver, mida oli võimalik kasutada. Elukaaslane ütleski siis, et kuule, Maia, kas nüüd või mitte kunagi. Tema toetus andis vajaliku julguse startida.

Millised on olnud sinu teekonna kõige raskemad hetked?

Teekond on olnud sujuv, kuid ilmselt oligi selleks algus ja tiimi moodustamine. Mulle öeldi ka, et nii palju on nimekaid kinnisvarabüroosid ja kuhu sa end mahutad. Fakt on see, et nimi ei tee tööd, vaid inimene. Sellised kommentaarid lisasid mulle pigem indu.

Kas oled aidanud mõne koduotsija tagasihoidliku soovi suuremaks ja uhkemaks muuta?

Minu töö eeldab kliendiga koos mõtlemist ning soovituste jagamist. Oleme koos tõesti päris ägedaid unistusi ellu viinud. Täna vaatavad pangad kliente palju personaalsemalt kui varem. Näiteks soovitan ma inimestel viia liisingud miinimumini, sõita odavama autoga ja sulgeda krediitkaardid. Sul ei pea olema Mercedes – sõida vahepeal odavama masinaga. Need kõik on ajutised mugavusohvrid, kuid kodu on pikaajaline väärtus. Ainuüksi nende sammude tegemine aitab unistusele ligemale jõuda ning soovitud kodulaenu saada.

Mida ütleksid 40+ inimestele, kes tahaksid elus kannapööret teha?

Kui sa ikkagi tunned hommikuti ärgates, et silm ei sära, siis võta see julgus. Istu maha, mõtle, mis sind päriselt kõnetab, ja proovi. Mul on jube kahju vaadata inimesi, kes on väsinud ja tülpinud, aga ei julge otsustada. Samas ma mõistan, et selle kõige taga on ka majanduslik otsus, kuid proovida siiski tasub – sa jääd ellu. Edulugusid, kus inimesed teevad küpsemas eas kannapöördeid, on palju.

Sa oled alles poolteist aastat Elamus Kinnisvaraga turul olnud, kuid sind on märgatud igas mõttes. Hiljuti pälvisid muuhulgas ka Kinnisvara24 Aasta Tegija 2025 tiitli.

Mind on selle pooleteise aasta jooksul tahetud suurema kinnisvarabüroo poolt ära osta. See on mõistagi kompliment ning näitab, et ajame õiget asja. Aga ma ei müü täna kellelegi (muigab). Me pole veel saanud tiibugi sirgeks – nii palju on ära teha!

Kas oled suur plaanija või usaldad hetke?

Ma tean, kuhu tahan jõuda. Minu suurim soov on stabiilne meeskond ning unistus, et 10–15 aasta pärast oleksin ise ettevõttest taandunud ja see tegutseks passiivselt edasi. Elamus Kinnisvara on tulevikus ideaalis minu pärand.

Kahetsed sa midagi?

Üldiselt mitte. Kui, siis ehk seda, et sisenesin kinnisvarasse nii hilja. Oleksin võinud palju varem alustada, sest see on valdkond, milles annab nii palju teha ning millest ma ei tüdi.
Maia Karro ja Elamus Kinnisvara ootavad sind Tallinnas Nõmmel, aadressil Jaama 2.
Võta ühendust telefonil +372 518 8883 või kodulehel elamuskv.ee
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02.-03.11.2026 ja 09.-10.11.2026 Küberturbejuhi kool
Äripäeva Akadeemia
Küberturbejuhi kool
Kursuse maht 72 akadeemilist tundi (jaotatud 4-le päevale), millest 32 ak h on auditoorne õpe ja 40 ak h iseseisev õpe.
02.11., 16.11., 30.11.2026 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
05.11.2026 AI müügis ja turunduses
Äripäeva Akadeemia
AI müügis ja turunduses
8 akadeemilist tundi
06.11.2026 Kohanemisvõime ja vaimne vastupidavus
Äripäeva Akadeemia
Kohanemisvõime ja vaimne vastupidavus
7 akadeemilist tundi
09.11.26 Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
Äripäeva Akadeemia
Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
8 akadeemilist tundi
12.11.2026 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
19.11.2026 Argumenteerimine juhtimises
Äripäeva Akadeemia
Argumenteerimine juhtimises
8 akadeemilist tundi

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