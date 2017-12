Soome pankades läheb homme streigiks

Lepitaja pole suutnud Soome pangandustüli osapooli üksteisele lähendada, nii et olukord lõpeb vähemalt kaks päeva kestva streigiga, kirjutas Kauppalehti.

Töövaidluse peaküsimus on erinev arvamus nädalavahetuse töö tingimustest. Töötajad tahavad, et nädalavahetuse töö püsiks vabatahtliku ja kohapeal kokkulepitava küsimusena. Tööandjate seisukoht on, et kui nädalavahetuseks vabatahtlikke ei leidu, võib tööandja kellelegi selle kohustuseks teha.

Streigi tõttu on õhus küsimus, mis saab pangaautomaatidest, kas raha võib sealt otsa saada. Automaatide eest vastutava ettevõtte Automatia juht Harri Pennanen kinnitas, et pangandustöötajate streik rahaautomaatide täitmist ei takista. Suurema mure hoiab ära see, et automaatide töö eest vastutavad teenindus- ja hooldusettevõtted, kes streigis ei osale.

Kliente häirida kõige rohkem see, et pangakontoritega ühenduses olevad rahaautomaadid on streigi ajal kasutusest väljas.

Pennaneni sõnul on jõuluaeg raha kulutamises igal juhul eriline aeg. „Sularaha kulub tavalisest palju rohkem.“

Streik võib edasi kanduda ka uude aastasse ja jätkuda 4. ja 5. jaanuaril.

Lepitamine läheb siiski edasi, osapoolte järgmine kokkusaamine toimub 2. jaanuaril.