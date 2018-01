Indrek Laul: aktsiahaaval klaverivabriku suuromanikuks

Kuidas läbi lüüa?

Muusikat õppinud Laul ütleb, et äri ja muusika sarnasus on suur. Tema sõnul nõuab näiteks muusikaõpetaja töö palju distsipliini, korrektsust, täpsust – isegi numbrilist, loogilist mõtlemist. Neid oskusi kandis ta üle ettevõtlusesse.

Ta hakkas lugema äriraamatuid, et saada teada, miks mõned klaverivabrikud jäävad ellu ja teised ei jää. Teisisõnu: miks nii vähesed ettevõtted läbi löövad? „Vastus on see, et ettevõtjal peab olema mingi oma filosoofia. Peab olema mõte, suurem visioon, missioon, mille ees sa seisad. Kasum üksinda see ei ole, kasumiga müüakse firmasid ära, ostetakse ja müüakse, aga see, kas jääd ellu, selleks peab olema mingi selline suurem mõte,“ rääkis ta.

Ilmselt kõige tuntum klaveritootja maailmas on Steinway & Sons. Kui palju on see firma Estonia Klaverivabrikule eeskujuks? „Meil on oma kõla. Väga heade pillide kategoorias on kõikidel oma ilu ja võlu. Keegi ei püüa olla teisega sarnane, vaid leida oma ilukeele ja selle väga kenasti välja tuua,“ selgitas ta. „Sul peab olema väga isikupärane kõla, nagu mõnel heliloojal on väga selgelt tuntav tema helikeel. Su pill peab väga ilus välja nägema ja sa siis pead maailma konkurentsis leidma oma niši,“ rääkis ta.

Tahaks hoopis vähem toota

Estonia Klaverivabriku toodangust läheb üle 90 protsendi USAsse. Tulevikus loodab Laul hoopis seda, et saaks vähem toota. „Tahan, et Estonia klaver oleks luksusbränd, käsitsi tehtud nišitoode, ja teinekord peab ka püsiklient ootama, enne kui klaveri saab. Tahan, et me oskaks teha Estonia klaverist luksusbrändi,“ rääkis ta.

Selleks on vaja investoreid, kuid Laul rõhutab, et tal pole vaja investorite raha. „Ma tahaks rohkem neid investoreid, kes investeeriksid oma teadmisi, kuidas ehitatakse üles luksusbrändi. Näiteks praegu on mul siin Eestis külas Bahreini Kuningriigist esindaja, kellega meil tuleb täna pikem arutelu sellest, kuidas ehitada üles luksusbrändi.“

Rahvusvaheliste kontaktide laiendamises näeb Laul oma põhiülesannet. Seda eesmärki kandsid osalemine Aasia muusikamessidel, jätkub mitmekülgne suhtlemine USA ja Kanada edasimüüjatega.