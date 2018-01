Luik valis kaitseväele uue juhataja

Kaitseminister Jüri Luik teeb valitsusele ettepaneku nimetada järgmiseks kaitseväe juhatajaks praegune kaitseväe peastaabi ülem brigaadikindral Martin Herem, kes asuks ametikohale 5. detsembril.

Luige hinnangul on brigaadikindral Heremil olemas oskused ja isikuomadused, et olla parim kandidaat järgmiseks kaitseväe juhatajaks, teatas kaitseministeerium.

"Martin Herem on kaasaegne Eesti ohvitser – ta on sõjaliselt kompetentne, tunneb läbinisti ajateenistuse ning mobilisatsioonisüsteemi ning on pikaajalise karjääri jooksul tõestanud oma suutlikkust reservarmee mudelil põhinevat riigikaitsesüsteemi sisukalt edasi arendada," ütles kaitseminister.