Goldfingeri-nimeline skeem pani Saksa miljonärid surve alla

Saksa võimud kahtlustavad enam kui sadat inimest ulatuslikus maksupettuses, millega on riigilt võetud sadade miljonite eurode väärtuses raha, vahendab Handelsblatt.

Goldfingeri skeem kasutas ära Saksamaa progressiivset maksusüsteemi, kus kehtib põhimõte "mida rohkem teenid, seda rohkem maksad". Kuid Goldfingeri-skeemi kaudu pöörati see enda kasuks: inimesed võtsid sisse ajutisi kahjumis positsioone, et oma sissetulekuid väiksemana näidata. Skeemi nimi pärineb lehe andmetel sellest, et miljonärid kasutasid kahjumis positsioonide tekitamiseks välismaal asuva kullavahendusfirma teenuseid.