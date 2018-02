Heitkoguse ühiku hind peaks tõusma

Heitkogustega kauplemise reform, millega kiirendatakse heitkoguste eemaldamist "süsinikuturult", mis moodustab ligikaudu 40 protsenti ELi kasvuhoonegaaside heitmetest, sai täna Euroopa Parlamendi toetuse.

Reformiga vähendatakse 2021. aastast heitkoguste kogumahu ülemmäära süsteemis igal aastal 2,2%. Praegu on see 1,74%.

Samuti kahekordistatakse turustabiilsusreservi lisatavate lubatud heitkoguste ühikute arvu, mis peaks võimaldada kuni 24 protsendi üleliigsete heitkoguste ühikute turult eemaldamist igal aastal esimese nelja aasta jooksul, mis tõstab ühikute hinda ning suurendab stiimuleid heitkoguseid vähendada.

Euroopa Parlament edastas pressiteates, et kavas on luua moderniseerimisfond, mis hakkab toetama energiatõhusust ja energiasektori moderniseerimist madalama SKPga liikmesriikides. Parlamendiliikmed tagasid, et fondi rahastust ei kasutata tahketest fossiilkütustest energia tootmise projektide rahastamiseks, välja arvatud kaugküttega seotud projektid kõige vaesemates liikmesriikides.