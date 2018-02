Lugu, mis lõppes Äripäeva ja Eerik-Niiles Krossi kohtutüliga

Äriplaan jäi aga katki

Kui plaani peeti 2012. aasta suvel, siis sama aasta sügisel sai teatavaks maksuameti uurimine Kalevi ja Järviku arvatava petuskeemi osas Eesti kütuseturul. Kalev ajutiselt vahistati, aga Järvik pole siiani kahtlustustki saanud. Samas on kahtlustatavate hulgas mitmed skeemis kasutatud variisikud. Äripäevale pole teada, miks kaup aseritega täpselt katki jäi, kuid kriminaaluurimine võis olla üks põhjustest.

Kross sai petuskeemi lülilt laenu. Nagu eespool mainitud, seob Krossi Järviku ja Kaleviga enamatki kui asjaajamine aseritega. 2011. aasta 10. juunil allkirjastas Kross oma ettevõtte Trustcorp nimel laenulepingu, mille teine osapool oli selleks ajaks juba märgatavalt kurikuulsust kogunud Kalevi ja Järviku kontrolli all olnud ettevõte Black Land 2. Praegu kannab Black Land 2 nime OK Oiltrade OÜ - see sama ettevõte oli ka kriminaaluurimise all oleva maksuskeemi keskmes. Laenu küsis Kross Järvikult.

Kuu aega enne seda, kui Kross ja Kalev laenulepingu allkirjastasid, avaldas Äripäev uurivad artiklid Kalevi ja Järviku hämarast kütuseärist. Nagu nüüdseks selgunud, oli Äripäeva toonane uurimus täistabamus, kuna 2012. aasta sügisel Kalev ajutiselt vahistati ning tema ja Järviku nurgatagune kütuseäri sattus uurimise alla. Kriminaalasja valmistatakse praegu ette kohtusse saatmiseks.

Uuritud skeemi keskmes oli Ida-Virumaal Soldinas asuv kütuseterminal ja selle ümber Kalevi ning Järviku kontrollitud firmaderägastik. Skeemitamisega olid mehed varemgi silma paistnud, näiteks kinnisvarafirma Revalhaus kantimisjuhtumi uurimine lõppes Kalevi ja Järviku jaoks oportuniteediga. Järviku nimi seostub ka skandaalse ja hiiglaslikud võlad maha jätnud Q Varaga, mille asutaja mees oli, samuti supermodell Carmen Kassiga, kelle raha ta on pööritanud.