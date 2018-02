Ratas: idapiiri ehitamise hind tabas ka valitsust ootamatult

Täna teatas peaminister Jüri Ratas riigikogu infotunnis, et info idapiiri ehitamise hinna tõusu kohta tabas ka valitsust ootamatult.

Ratas tunnistas, et see info, mis tuli Eesti avalikkusele, riigikogu ja valitsuse liikmetele, oli selles mõttes ootamatu, sest 2015. aasta oli arvestatud summaga 79 miljonit, vahendas riigikogu pressiteenistus.

Pärast projekteerimiste läbiviimist selgus, et piiri ehitamine läheb esialgu kavandatust 2,5–3 korda kallimaks. „See kindlasti ei tähenda seda, et idapiiri ehitamine seiskub, seda ei toimu,“ ütles Ratas. „Ma igal juhul pean õigeks, et piiri ehitusega tuleb edasi minna.“

Piiri kogupikkus on 338 kilomeetrit: maismaa piir 135, järvepiir 126 ja jõepiir 176 kilomeetrit. Ratas rääkis, et allimaks on läinud eeskätt maismaapiiri rajamine, mis on ka kõige pikem. Vahe veebruaris 2015 antud hinnangute ja tänasega on circa 100 miljonit. Jõepiiriks on plaanitud 11 miljonit eurot ja tegelik vajadus on 25 miljonit, märkis Ratas. Ta viitas ka asjaolule, et tegemist on projekteerimise etapiga. Kui tulevad hanked, siis võib see veel omakorda hinda muuta.

Ratas ütles, et ei rutta ütlema, et PPA on teinud valearvutusi. „Minu meelest pooleteise kuuga talvisel ajal teha täielik hinnang, kui palju piiriehitus maksma läheb, tuua see valitsustasandile ja sealt pealt teha otsus – mulle tundub, et see oli natuke kiirustatud,“ ütles Ratas.