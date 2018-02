Soomes on alanud kõrghoonete ehitusbuum

Äripäev 12. veebruar 2018, 12:02

Nurgakivi panek https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180212/NEWS/180219969/AR/0/AR-180219969.jpg

Pühapäeval kirjutas Helsingin Sanomat, et suurte kortermajade ehitus on pealinnast Helsingist levinud üle terve Soome ning et sellise ehitushoo üks peapõhjusi on piirangute leevendamine.