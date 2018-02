Tallinna Sadama kohtuprotsess venib autovaraste jõugu tõttu

Teisipäeval määras Harju maakohus Tallinna Sadama eksjuhtide Ain Kaljuranna ja Allan Kiili altkäemaksu kriminaalasja avaistungi ajaks alles järgmise aasta 8. jaanuari.

Kohtuprotsess käib jõugu üle, mille liikmeid süüdistatakse Soomest ja Saksamaalt varastatud autode ja haagiste Eestis ja Lätis müümises. Kahtlusaluseid oli algul kokku üle 40 ja kuriteoepisoode üle saja. Süüdistus esitati 14 isikule, kirjutas Ärileht.

Protsessi algusega venitamine tähendab, et Tallinna Sadama kriminaalasjaga loodetakse esimeses kohtuastmes lõpule jõuda 2020. aasta juunis.

Kiili kaitsja Aivar Pilv ütles teisipäeval kommentaariks, et tekib mõistliku menetlusaja küsimus. Euroopa inimõiguste kohtu praktika ja riigikohtu praktika järgi on see viis aastat, keerukamate kriminaalasjade korral kuni seitse aastat. Mõistlik menetlusaeg hakkab jooksma kahtlustuse esitamisest, mida prokuratuur tegi 2015. aasta augustis.

Loe pikemalt Delfi Ärilehest.