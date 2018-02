Läti keskpanga juhi kodu otsiti läbi

Läti korruptsioonitõrjeamet KNAB otsis läbi Läti keskpanga juhi Ilmars Rimsevicsise kontori ja kodu, vahendab Reuters Läti Televisiooni uudist.

LTV vahendas, et läbiotsimine toimus 16. veebruaril, kuid ei täpsustanud, kuskohast see info pärineb. Meedia ei ole saanud sellele uudisele kinnitust KNABilt ega Ilmars Rimsevicsiselt endalt.

Läti keskpanga kõneisik Janis Silakalns kinnitas, et läbiotsimine toimus, aga lisas, et keskpanga juhti Ilmars Rimsevicsit ei peetud kinni. Keskpanga töö ei ole tema kinnitusel kuidagi häiritud.

KNAB ei kinnitanud ega lükanud uudist ümber, samuti ei andnud hetkel rohkem selgitusi asja kohta. Nii ole ole praegu võimalik öelda, kas uurimise all on keskpanga juht isiklikult või otsiti tema kodu ja kontor läbi mõne muu asja uurimise tõttu. Küll aga teatas KNAB sotsiaalmeedias, et annab infot esimesel võimalusel, ilma et see uurimist segaks.

Rimsevics on Läti Keskpanka juhtinud alates 2001. aastast ja asutuses töötanud 1992. aastast.

LTV uudises väideti anonüümsele allikale tuginedes, et KNAB arreteeris tuntud ehitusettevõtja Maris Martinsonsi ning see võib olla seotud keskpanga juhi läbiotsimisega.