Mahetootjad said riigilt vastu näppe

Mahetoetuse saaja võtab endale kohustused viieks aastaks, arvestab nende kohustuste täitmiseks vajalike kulutustega, teeb äriplaanid ja kavandab investeeringuid. Kõikide arvestuste osa on loomulikult ka toetus, mida riik on lubanud maksta. “Meie mahetoetused on niigi Euroopa Liidus kõige väiksemad, näiteks Leeduski makstakse hektari kohta 210 eurot meie 125 vastu. Kui sellest veel 14 protsenti maha võetakse…” arutleb Nurmela.

Nurmela eksportis mullu mahetoodangut 1,4 miljoni euro eest.

“Eesti tavavilja ei taha Läänes keegi, seda on laod täis. Puudus on maherapsist, -viljast, -hernest ja -oast. Aga kui riik annab mulle signaali, et tema mahemajandust ei toeta, siis kardan uusi investeeringuid teha. Ma ei saa seda riiki enam usaldada.”

