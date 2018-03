Euroopa Keskpank rahapoliitikat ei muutnud

Ainult tellijale

Euroopas hoogu koguv majanduskasv ei ole inflatsiooni soovitud kõrgusele tõstnud ning euroala rahapoliitikat arutanud Euroopa Keskpank (EKP) jättis täna põhilised intressimäärad ja võlakirjade ostuprogrammi endisele tasemele.

Ainsa muutusena võib välja tuua, et võrreldes varasemate rahapoliitiliste otsustega loobus keskpank rõhutamast, et varaostuprogramm võib majandusolukorra halvenedes ka suureneda.

Ka võlakirjade ostuprogrammiga jätkatakse EKP nõukogu otsuse järgi senisel tasemel 30 miljardi eurot kuus kuni varem välja kuulutatud tähtajani 2018. aasta septembri lõpus, mida võib vajaduse korral ka pikendada nii kaua, kuni inflatsiooni areng on EKP nõukogu hinnangul püsivalt kohandunud ja kooskõlas nõukogu inflatsioonieesmärgiga, mis on 2 protsenti. Veel eelmise aasta lõpuni osteti iga kuu võlakirju 60 miljardi euro eest.

See tähendab, et keskpanga pakutavate refinantseerimisoperatsioonide intressimäär on nullis, laenamise püsivõimaluse intressimäär 0,25 ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäär –0,40 protsenti, teatas keskpank.

Eurosüsteem reinvesteerib varaostukava raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvaid põhiosa tagasimakseid pikema aja jooksul pärast netovaraostude lõppemist ning igal juhul seni, kuni see on vajalik. See aitab toetada nii soodsaid likviidsustingimusi kui ka asjakohase rahapoliitilise kursi rakendamist, teatas keskpank.

See langes kokku ka analüütikute ootustega, kes madala inflatsiooni kõrval tõid välja veel ebakindluse seoses Itaalia valimistulemuste ning USA võimalike tollivaidluste teemad. Probleemiks on ka eurokursi tugevus dollari suhtes, aastaga on see kogunud 3,4 protsenti kasvu ning tänavu esimese kahe kuu jooksul püsinud üle 1,2 dollari taseme euro eest.