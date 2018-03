YouTube’i staarid elavad vaesuses

Saksamaal hiljuti tehtud uuringust selgub, et kui enamik YouTube’is tegutsevatest inimestest tahaks elatuda üksnes videote tegemisest, jääks nende sissetulek märkimisväärselt alla vaesuspiiri.

Uuringu üks autoreid Mathias Bärtl ütles Bloombergile antud intervjuus, et need 3%, kel on palju jälgijaid, teenivad aastas YouTube’ilt reklaamitulu umbes 16 800 dollarit. Bärtli analüüsi järgi vaadatakse 3% edukama juutuuberi kanaleid ühes kuus keskmiselt 1,4 miljonit korda.

Offenburgi ülikooli uuringust selgub, et koguni 96,5% juutuuberitest ehk YouTube’i videoid üles laadivatest kasutajatest ei suuda teenida nii palju reklaamitulu, et nad suudaksid elada ülevalpool vaesuspiiri.

10 edukamat juutuuberit PewDiePie — 61,4 miljonit kanali tellijat (11. märtsi seisuga) HolaSoyGerman. — 33,4 miljonit ElRubiusOMG — 27,9 miljonit Whinderssonnunes — 27,5 miljonit Fernanfloo — 26,8 miljonit Smosh — 22,9 miljonit VanossGaming — 22,6 miljonit Vegetta777 — 21,4 miljonit Yuya — 20,8 miljonit NigaHiga — 20,6 miljonit Allikas: Business Insider

Põhja-Carolina ülikooli professor Alice Marwick võttis uuringu kokku nii: “Kui sul on seriaalis pikem roll, võid sa head raha teenida. Kui sul on aga YouTube’is pool miljonit jälgijat, siis võid sa endiselt Starbucksis töötada”.

Viimastel aastatel imestavad inimesed aina vähem, et juutuuber võib ka amet olla. Näiteks tehti möödunud aastal Suurbritannias küsitlus, kus selgus, et üks kolmest 6-17aastasest Briti noorest unistab karjäärist YouTube’is. See on kolm korda rohkem nendest, kes nägid end tulevikus näiteks arsti ametis. Briti meedias on räägitud ka sellest, et noored jätavad või kaaluvad ülikooli pooleli jätmist, et juutuuberiks hakata.

Hämarad reklaamirahad

Mõistagi on kõigi YouTube’is veidigi tõsisemalt tegutsevate inimeste eesmärk saada superstaariks. Bärtli uuringust selgub, et 1% juutuuberitest sai 2016. aastal igas kuus 2,2 kuni 42,1 miljonit vaatamist. Sellistel puhkudel on suurem ka reklaamiraha ning arvatavasti kaasnevad suure menukusega sponsorilepingud.

Küll aga on teada, et YouTube’il on reklaamiraha maksmisega üpriski kummaline süsteem. Makstavad tasud pole avalikud ning need on aastast aastasse muutunud. Bärtl kasutas oma uurimistöös järgmist reeglit: iga 1000 vaatamise kohta teenib juutuuber 1 dollari. Niisugust hinnataset peetakse üldjuhul mõistlikuks, ent on teada ka neid juutuubereid, kes teenivad 1000 vaatamise kohta üksnes 35 senti. Samuti võib mõni videokeskkonna staar teenida 1000 vaatamise pealt 5 dollarit. Seetõttu on YouTube’i sageli süüdistatud ka teatud kasutajate eelistamises, mis omakorda päädib sellega, et konkurents ei pruugi sugugi aus olla.

Eelistatakse staare

Mõneti võiks öelda, et Bärtli uuring aitab eelnevat kriitikat kinnitada. 3% edukamatest juutuuberitest kahmas 2006. aastal endale 63% kõigist vaatamistest. Eelmise aasta seisuga on asjad aga hoopis kesisemad: 10st vaatamisest 9 saavad endale edukamad YouTube'i staarid.

Ja näib, et raha teenimine läheb seal aina raskemaks. Videokeskkond teatas sel kuul, et reklaamirahale kvalifitseerumiseks peab kasutaja videoid möödunud aasta jooksul olema vaadatud vähemalt 4000 tunni jagu. Samuti peab olema juutuuberil vähemalt 1000 kanali tellijat ehk jälgijat. See omakorda survestab noori aina rohkem vaba aega videote filmimisele ja monteerimisele kulutama või muid tegemisi sootuks pooleli jätma.