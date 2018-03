Kuulsate logode sees on peidus saladused

24. märts 2018, 13:00

FedExi logos tekib E ja X tähe vahele selge nool. https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180324/NEWS/180329800/AR/0/AR-180329800.jpg

Kullerteenuste firma FedExi logo sees on peidus sajalane nool. Selle triki ja ruumi kavala kasutamise eest on FedEx palju kiita saanud ja ettevõtte logo on nimetatud üheks kõige nutikamalt ruumi kasutavaks.